Dode man in Hoogeveen is niet door misdrijf gestorven

De 59-jarige man die in Hoogeveen in een vijver werd aangetroffen, stierf volgens de politie een natuurlijke dood (foto: Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - De overleden man die vanmiddag rond 17:30 uur in een vijver in Hoogeveen werd aangetroffen, stierf een natuurlijk dood. Dat meldt de politie.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het om een misdrijf gaat. "De 59-jarige man uit Hoogeveen is waarschijnlijk onwel geworden", laat woordvoerder Pyter de Roos weten. "Maar of dat gebeurde voordat hij in het water geraakte of daarna, is nog niet bekend."



De locatie waar het slachtoffer werd gevonden is bij de Bentinckslaan en de Jacob Elemastraat.