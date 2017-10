Assen steekt 2,5 miljoen in toekomst Vliegveld Eelde: 'Maar grens is wel bereikt'

ASSEN - Assen steekt ook 2,5 miljoen in het toekomstplan van Groningen Airport Eelde. Een raadsmeerderheid gaf vanavond groen licht.

Alleen SP en GroenLinks stemden tegen de bijdrage voor het vliegveldWel wil de PvdA in Assen het liefst zo snel mogelijk van de aandelen in Eelde af, "want dit hoort niet op een gemeentelijk bureau, maar op die van de provincie."Ook voor D66 en Stadspartij PLOP is 'de grens bereikt', met het steken van geld in het vliegveld. "De komende tien jaar betalen we jaarlijks nog weer eens 2,5 ton. Maar daarna is het ook echt klaar. Dan zeg je als een soort moeder tegen je kind, en nu op eigen benen staan", aldus fractievoorzitter Bob Bergsma.Assen is net als de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo en Groningen aandeelhouder in de luchthaven. Daar moet de komende tien jaar 46 miljoen naartoe, om het vliegveld toekomst te geven als toegangspoort van het Noorden. De miljoenen moeten van de vijf aandeelhouders komen, maar ook van het bedrijfsleven en andere partijen in de regio, zoals de Regio Groningen-Assen.Assen, met tien procent van de aandelen in bezit, had eigenlijk 4,6 miljoen moeten bijdragen. De gemeente wilde dit niet, omdat dit ten koste zou gaan van andere economische ambities in de stad. Daarop schoot de provincie Drenthe te hulp.De gemeente wilde namelijk het liefst van alle aandelen af. Dat wil ze al jaren. Maar de mede-aandeelhouders willen die aandelen niet van Assen overnemen. Uiteindelijk is vorige maand met de provincie Drenthe een deal gesloten, die inhoudt dat Assen 2,5 miljoen euro voor haar rekening neemt van het investeringsbedrag van 4,6 miljoen, en de provincie de resterende 2,1 miljoen.De provincies Drenthe en Groningen gingen eerder dit jaar al akkoord met elk een bijdrage van 13,8 miljoen.Tynaarlo betaalt als kleinste aandeelhouder 1,84 miljoen . De stad Groningen worstelt nog met de investering in het vliegveld. Zij moet twaalf miljoen uittrekken.