FC Emmen-trainer Lukkien vindt het te vroeg voor favorietenrol

VOETBAL - Bij winst tegen Jong AZ en met wat hulp uit Volendam is FC Emmen na vanavond de nieuwe nummer drie in de Jupiler League. Maar zelfs dan is Emmen, volgens trainer Dick Lukkien, nog geen ploeg die zich titelkandidaat mag noemen. "Daarvoor is het echt nog veel te vroeg."

Samen met koploper Jong Ajax (dat niet mag promoveren) is Emmen de enige ploeg in de Jupiler League die na acht duels nog zonder nederlaag is. Geen enkele opponent was in die acht wedstrijden ook beter dan de Drentse club en van de 15 behaalde punten was er niet één gestolen. Misschien het punt in de uitwedstrijd tegen NEC, omdat de gelijkmaker van FC Emmen in Nijmegen heel laat viel. Maar aan de andere kant had Emmen tegen Dordrecht, Fortuna Sittard en Eindhoven meer verdiend dan een gelijkspel."Laten we het erop houden dat we vier punten meer hadden moeten hebben nu", aldus Lukkien in het wekelijkse perspraatje. Ja, met die vier punten extra had Emmen gedeeld tweede gestaan. "Maar om na acht duels te zeggen dat we mee kunnen gaan strijden voor de bovenste plekken vind ik nog wat vroeg. Dat is meer iets voor in de winterstop. We moeten nu laten zien dat we het niveau van de afgelopen twee wedstrijden wekelijks laten zien, in elk stadion en ook met een volledige groep."De nagenoeg volledig fitte groep zit eraan te komen. Het herstel van Henk Bos verloopt stroefjes, maar daarentegen maken Mario Bilate, Michiel Hemmen en Anco Jansen forse stappen. "Ik denk dat Mario en Anco beide minimaal een helft kunnen spelen en Michiel een kwartiertje", laat Lukkien weten."Het voordeel is dat we nu niet zozeer hoeven te pushen met deze spelers. Het gaat de laatste weken goed, zodat we hen ook heel gericht kunnen laten revalideren. Het is toch anders als we twee keer op rij verloren hadden. Dan ga je toch wat geforceerder met het herstel van een belangrijke schakel in het elftal om."De man die verantwoordelijk is voor die 'rust' is Omran Haydary, de sensatie van de laatste wedstrijden. Een maand geleden twijfelde Lukkien nog of de aanvaller wel klaar zou zijn voor een basisplek. Inmiddels heeft de van Roda JC overgekomen spits uit Afghanistan al drie keer gescoord en is hij samen met Cas Peters topscorer van Emmen."Hij heeft zich zeker in de kijker gespeeld", lacht Lukkien. "Dat is prachtig natuurlijk. Ik wist niet heel veel van hem, maar de berichten waren heel goed. Natuurlijk moet hij nog veel leren, maar als je ziet hoe leergierig hij is en hoe snel hij dingen oppakt dan is dat heel knap. Zeker als je bedenkt dat hij overkomt vanuit de A-jeugd van Roda JC."Lukkien start tegen Jong AZ met dezelfde elf die vorige week startten tegen Jong PSV.Tegenstander Jong AZ is een nieuwkomer in de Jupiler League. De ploeg van trainer Martin Haar werd vorig seizoen kampioen in de tweede divisie. Dit seizoen was de start, met 6 punten uit 2 duels, veelbelovend. Maar van de laatste zes duels gingen er vier verloren.Met welke elf spelers Jong AZ zal beginnen is onduidelijk. "Zoals altijd hangt dat af van de keuze van de hoofdtrainer. Heeft John van den Brom spelers nodig voor het eerste of niet?" De afgelopen weken was Fred Friday behoorlijk op dreef voor Jong AZ, met drie treffers in vier wedstrijden."Maar dat is nou net zo'n speler die naar alle waarschijnlijkheid bij het eerste wordt gehaald komend weekend. Datzelfde geldt voor Ricardo van Rhijn. Ook omdat Jong AZ afgelopen maandag ook al speelde en komende maandag opnieuw in actie komt", besluit Lukkien.Jong AZ - FC Emmen is live te volgen via de liveblog op deze website en ook op Radio Drenthe. De wedstrijd en het live-verslag beginnen om 20.00 uur.