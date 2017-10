Dode man Zwinderen is 61-jarige inwoner Nieuwlande

ZWINDEREN - De man die gistermiddag dood werd gevonden aan de Boerdijk in Zwinderen, is een 61-jarige man uit Nieuwlande. Dat meldt de politie.

Omdat de man, die vermoedelijk aan het wielrennen was, geen papieren bij zich had, duurde het lang om zijn identiteit te achterhalen. De politie deed een oproep via social media en kwam uiteindelijk vannacht achter zijn gegevens.Zijn lichaam werd gistermiddag rond half vijf gevonden in de berm langs de Boerdijk. Hij stief een natuurlijke dood Een uur later werd in Hoogeveen ook een overleden man gevonden. Ook hij is volgens de politie niet door een misdrijf omgekomen.