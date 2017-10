Politie weet wie overleden man in Zwinderen is

ZWINDEREN - Na een zoektocht gisteravond is nu duidelijk wie de man is die gistermiddag dood werd gevonden aan de Boerdijk in Zwinderen. Dat meldt de politie. De identiteit van de man is nog niet openbaar gemaakt.





Zijn lichaam werd gistermiddag rond half vijf gevonden in de berm langs de Boerdijk. Hij stief



Een uur later werd in Hoogeveen ook een overleden man gevonden. Ook hij is volgens de politie niet door een misdrijf omgekomen. Omdat de man, die vermoedelijk aan het wielrennen was, geen papieren bij zich had, konden zijn nabestaanden niet worden ingelicht.