Agnes Wolbert (PvdA) zegt politiek definitief vaarwel

ANNEN - Na 10 jaar in Den Haag neemt voormalig Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) uit Annen vandaag definitief afscheid van de politiek.

In maart nam ze al afscheid in Den Haag. Vandaag is er nog een afscheidsreceptie voor haar in Wezup.Wolbert heeft ruim tien jaar lang voor de Partij van de Arbeid in het parlement gezeten en werd daarvoor in maart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De PvdA-politica uit Annen besloot zelf al ruim voor de verkiezingen om niet meer terug te keren in de Tweede Kamer. "Ik wil tijd doorbrengen met mijn familie", aldus Wolbert.Ze kijkt met genoegen terug op haar politieke carrière in Den Haag. "Alles wat in de Nederlandse samenleving van belang is, komt bij je langs. Er zijn maar weinig banen in Nederland waar je dat zo meemaakt, dat is wel heel bijzonder."Wolbert hield zich veel bezig met de zorg, zo vroeg ze maandag aandacht voor de verschillen in gezondheid tussen rijke en arme mensen. "Er was weinig aandacht voor. De PvdA-fractie heeft dat wel op de agenda gezet. Binnen de gezondheidszorg is al heel lang bekend dat mensen met een lage opleiding en mensen die niet zo veel verdienen zeven jaar eerder overlijden en ook vijftien jaar minder in goede gezondheid leven. Dus eerder klachten krijgen. Wij hebben daar ontzettend aan getrokken om op de agenda te krijgen. Dat voelt als heel onrechtvaardig."Een van haar belangrijkste wapenfeiten vindt de politica het deltaplan dementie waaraan ze meegeschreven heeft. "Tien jaar geleden was er geen beleid voor mensen die de diagnose alzheimer kregen. Nu vinden we dat vanzelfsprekend."Met het vertrek van de PvdA'ers Wolbert en Harm Brouwer uit Eelderwolde blijven slechts twee Drenten over in de Kamer: Agnes Mulder (CDA) en Erik Ziengs (VVD). Wolbert heeft sinds 1 juni een nieuwe baan. Ze is directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.