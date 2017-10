Turnvereniging staat stil bij overlijden Djamila

HOOGEVEEN - Zo'n 50 mensen waren gisteravond bij de bijeenkomst van turnvereniging Olympia in Hoogeveen voor de omgekomen Djamila Marissen.

Het meisje, dat afgelopen zaterdagavond dood werd gevonden in de auto van de vriend van haar moeder bij het politiebureau in Assen, was van kleins af aan lid. De avond was bedoeld voor leden en hun ouders.Donderdagavond was de vaste trainingsavond van het Hoogeveense meisje. "We hadden een gedenkplek ingericht voor Djamila. Ook hebben we de kinderen de gelegenheid gegeven wat op te schrijven of te maken voor haar, of te vertellen hoe ze haar kenden en wie ze was", vertelt Adrie Verhage van Olympia.Er waren mensen van slachtofferhulp en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen bij de bijeenkomst. Verhage: "Op een gegeven moment zijn we in wat kleinere groepjes bij elkaar gaan zitten en toen kwamen de gesprekken en de verhalen wel los."De 46-jarige man uit de gemeente Hoogeveen die is opgepakt op verdenking van de moord op het meisje blijft langer vastzitten, bepaalde de rechter-commissaris woensdag.Maandagochtend werd op RSG Wolfsbos, de school waar Djamila sinds zes weken op zat, ook stilgestaan bij het overlijden van het meisje. Vanavond om zeven uur is een stille tocht in Hoogeveen, ter nagedachtenis aan haar.