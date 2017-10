Hans ​Kuipers terug in gemeenteraad Meppel

Hans Kuipers keert terug in de gemeenteraad van Meppel (foto: GroenLinks)

MEPPEL - Hans Kuipers keert terug in de gemeenteraad van Meppel. De fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten, neemt in de gemeenteraad de plaats in van Paula van Eerden.

Zij legt eind november haar werk als fractieleider en raadslid van GroenLinks neer. Kuipers staat bekend als een gedreven en ervaren politicus en is een vertrouwd gezicht in de gemeenteraad van Meppel. Hij gaat het raadswerk combineren met zijn werk in de provinciale politiek.