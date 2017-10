Stelling: Ik erger mij aan bladblazers

ASSEN - Het bladblaasseizoen is weer begonnen. De 'good-old' hark is bij veel mensen allang de deur uit. Veel handiger toch; een apparaat dat zelf de blaadjes op een hoop blaast of ze opzuigt?

Maar niet iedereen is er blij mee. Het gejoel is niet van de lucht in deze periode en de blazers op benzine zijn ook niet bepaald milieuvriendelijk: ze veroorzaken luchtvervuiling en stinken bovendien.Wat vindt u? Handig en niet druk om maken of is het vele geblaas u een doorn in het oog?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.De stelling van gisteren ging over het Beter Leven Keurmerk . Let u erop of niet? Ruim 56 procent van de stemmers gaf aan er niet op te letten. In totaal brachten 1.191 mensen hun stem uit.