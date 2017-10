Man laat hond uit met pistool op zak

Een vuurwerkpistool (foto: ANP/Bas Czerwinski)

ASSEN/NIJENSLEEK - "Ik houd niet van geweld, het ging me puur om het schrikeffect." Dat zei een 64-jarige man uit Frederiksoord die vandaag voor de rechter verscheen, omdat hij een vuurwerkpistool bij zich had toen hij zijn hond uitliet.

Politieagenten ontdekten het verboden wapen toen ze de man vonden, nadat hij onderuit gegaan was tijdens een rondje met zijn viervoeter in Nijensleek in januari dit jaar.



Gebeten

De man verklaarde dat hij het wapen bij zich had om andere honden af te schrikken. Tijdens de wandeling met zijn hond komt hij regelmatig een andere hond tegen. "Ik ben ooit gebeten door een teckel en dat is me altijd bijgebleven", verdedigde hij zich. "Ik was me er niet van bewust dat het dragen van een pistool niet toegestaan is."



Waarschuwing

De man ging begin dit jaar door een moeilijke periode en heeft psychische problemen. De rechter hield daar rekening mee en legde hem zestig uur voorwaardelijke werkstraf op als waarschuwing. Als hij de komende jaren niet weer een misdrijf pleegt, hoeft hij de taakstraf niet uit te voeren.