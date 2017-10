Groeten uit Grolloo: Piet Kleine is een hero!

Volgens Johan Derksen is Piet Kleine een hero

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week begint het marathonschaatsen weer en dus heeft Derksen het over Piet Kleine.

Volgens Derksen heeft ieder dorp een local hero, een held die het hele dorp kent. In 1976 won Kleine olympisch goud en werd in zijn geboortedorp Hollandscheveld gehuldigd, maar kreeg geen erepenning van de gemeente Hoogeveen. Vivianne Miedema kreeg dat dit jaar wel en dat steekt, want: "Piet Kleine is geen local hero, nee Piet Kleine is een hero!"



