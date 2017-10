Drenthe Toen: Zendpiraten 'met vakantie naar Veenhuizen'

VEENHUIZEN - In de gevangenissen van Veenhuizen belandden in de jaren '60, '70 en '80 veel illegale zendpiraten. Het gevangenismuseum in Veenhuizen is in deze roerige zendpiraten-periode gedoken en komt in de Kerstvakantie met een nieuwe expositie en kinderactiviteiten rond dit thema.

"We willen met kinderen terugblikken op dat stukje historie van Veenhuizen. Kinderen kunnen zelf zenden en knutselen met techniek. Het is een verhaal dat we in het museum nog niet vertellen, maar dat hoort er wel bij", zegt Anne van Schepen van het Nationaal Gevangenismuseum.Zendpiraten vonden destijds dat er te weinig Nederlandstalige muziek op de radiozenders werd gedraaid. "Op Radio Veronica en Radio Noordzee was voornamelijk Engelstalige popmuziek te horen. Dat was hun grote ergernis. Het werd dus een soort missie voor de zendpiraten om Nederlandse muziek te draaien."De Radio Controle Dienst (RCD) zag er op toe dat zenders niet werden vervuild door zendpiraten. "Zij hadden hun eigen radiozender en ze gebruikten daar een FM-frequentie voor. Dat was niet de bedoeling, want daarmee kon je vliegverkeer, radioverkeer van politie en ambulances of zelfs het signaal van de televisie van je buren verstoren", legt Van Schepen uit.Wat volgde was een kat-en-muisspel tussen de RCD en de zendpiraten. "De busjes van de Radio Controle Dienst hadden geen grote antennes, maar als ze in de buurt kwamen, kwamen er wel kleine antennetjes naar buiten. Zo werd iemand gelokaliseerd. De zendpiraat maakte er een spel van om te voorkomen dat-ie gevonden werd. Ze deden dan een inval in haar of meestal zijn huis. Er werd vervolgens wel dummy-apparatuur gevonden, maar de echte apparatuur stond dan weer tweehonderd meter verderop."Als een zendpiraat werd gepakt, volgde in eerste instantie een boete en inbeslagname van het apparatuur. "Achter de apparatuur zat vaak een sponsor, dus kregen ze weer nieuwe apparatuur en gingen ze weer verder. Dat spel herhaalde zich een aantal keren. De rechter was het op den duur zat en stuurde de zendpiraten naar Veenhuizen", zegt Van Schepen.De meeste zendpiraten kwamen terecht in gevangenis Groot Bankenbosch. "Ze kregen een bruin pak aan en ze moesten buiten werken in het bos. Hout slepen en zagen. Als de weersomstandigheden een beetje goed waren, dan hadden ze na drie weken gevangenisstraf een bruine kop en konden ze thuis vertellen dat ze drie weken op vakantie waren geweest", lacht Van Schepen.In die tijd verschenen daar ook de nodige liedjes over. Zo haalden Oompie Koerier (In Bankenbosch), Alias Berger (Veenhuizen), De Jeventa's (Met Vakantie Naar Veenhuizen) en Sneeuwbaltrio (Veenhuizen) daar hun inspiratie vandaan.De expositie staat stil bij heden en verleden. "We laten het verschil zien tussen vroeger en nu. Uiteraard met oude zendapparatuur, foto's en krantenartikelen. We laten vervolgens ook zien hoe je tegenwoordig ook nog steeds kunt zenden, maar dan uiteraard op een legale manier. Kinderen kunnen contact zoeken met de rest van de wereld via zendapparatuur. Dat is niet bijzonder meer tegenwoordig met alle mobieltjes en iPads, maar op deze manier is het nog steeds wel bijzonder", besluit Van Schepen.