Tbs'er die therapeut met vork stak krijgt geen straf

ASSEN/BOSCHOORD - Een 22-jarige man die is veroordeeld tot jeugd-tbs krijgt geen straf voor het steken van een therapeut met een vork.

De man, die op zijn 17de jeugd-tbs kreeg, zat in Hoeve Boschoord. Hij is volgens zijn behandelaars agressief en onberekenbaar. In juni vorig jaar viel hij tijdens een woedeaanval de therapeut aan. Hij prikte met een vork in de nek van het slachtoffer.Het Openbaar Ministerie wilde de man laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij ook in aanmerking komt voor volwassen tbs met dwangverpleging. Jeugd-tbs kan maximaal zes jaar duren en volgens zijn behandelaars is de man nog niet uitbehandeld.Maar de rechtbank wil geen extra onderzoek. Om zijn huidige behandeling niet te onderbreken, verklaarde ze de man schuldig, maar legde ze geen straf op. Zo hoopt de rechtbank dat het lukt om nieuw geweld in de toekomst te voorkomen.De man is de afgelopen jaren al drie keer veroordeeld voor agressief gedrag. Hij zit nu in een strenger beveiligde kliniek in Limburg.