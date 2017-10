Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ER worden verschillende spooktochten georganiseerd in Drenthe (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Spooktochten, een wolf prepareren, luisteren naar bigbands of ploegen met trekpaarden? Het kan dit weekend allemaal in Drenthe. Wij zetten weer een paar tips op een rijtje.

De wolf van Veeningen in elkaar zetten

Nu loopt er een wolf rond op de Veluwe, maar begin maart was er een wolf in Drenthe. Hij werd doodgereden op de A28 bij Veeningen. Dit weekend kun je in het duurzaamheidscentrum in Assen zien hoe die wolf wordt opgezet. Bas Perdijk van natuurinstituut Naturalis zet de wolf weer in elkaar met de schoongemaakte botten en huid.



Effect oliewinning

De Drentse Historische Vereniging organiseert zaterdag een excursie en lezing over de ruimtelijke effecten van 70 jaar oliewinning in Schoonebeek. De excursie begint om 10.30 uur bij de Wolfshoeve in Schoonebeek. Je bezoekt locaties die een bijzondere plaats in de geschiedenis van de oliewinning in en rondom het dorp hebben ingenomen.



Griezelen

Op een paar plekken in Drenthe kun je zaterdagavond griezelen bij een spooktocht. Dit kan onder andere in Vries en in Hoogeveen. In Vries wordt gestart bij Café onder de Linden, in Hoogeveen aan de Van Goghlaan nummer 7, beide tochten beginnen om 19.30 uur.



Bigbands

Ben jij niet zo van het griezelen? Dan kun je ook naar het Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. Daar wordt in samenwerking met het Scala Centrum voor de Kunsten de eerste editie van het Bigbandfestival voor amateurs georganiseerd.



Ploegen

In Orvelte wordt zondag weer geploegd met trekpaarden. Deelnemers uit binnen- en buitenland nemen het tegen elkaar op. Naast het ploegen op de Noordes is er op de Brink een kleinschalige markt. Het ploegen begint om 11.00 uur en rond 16.00 uur volgt de prijsuitreiking.



Toneel voor kinderen

In Podium Zuidhaege in Assen begint zaterdag het 14e JeugdTheaterFestival. Een week lang zijn er spannende, grappige, ontroerende en bijzondere voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar. Alle voorstellingen beginnen om 15:00 uur en op zondag is de voorstelling gratis voor kinderen.