Werkvoorbereider zeefdruk M/V

Voor een all-round reclamebureau. Voor de zeefdrukafdeling zoeken we een medewerker die samen met de planner de dagelijkse planning maakt, zeefdrukfilms controleert, belichten van zeefdrukramen en schoonmaken na gebruik.

Het betreft een tijdelijk, mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.



Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Je bent een aanpakker, bent gemotiveerd, past in een dynamisch team van professionals van alle leeftijden. Je houdt van afwisseling tussen lopen, staan en zitten. Als je een achtergrond hebt in de sign of een grafische opleiding hebt zou dat mooi zijn, maar het is niet vereist.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met korte motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 5111517