LTO Noord tevreden met boerendochter Schouten als beoogd landbouwminister

Schouten tijdens de formatiebesprekingen met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers (foto: ANP/Jerry Lampen)

ASSEN - Carola Schouten van de ChristenUnie wordt zo goed als zeker minister op het nieuwe departement Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio. LTO Noord is tevreden met die keuze, laat voorzitter Jacob Bartelds weten.

Schouten was de afgelopen maanden mede-onderhandelaar namens haar partij bij de gesprekken over het regeerakkoord. Ze is sinds 2011 Kamerlid en is onder meer woordvoerder over financiën en pensioenen. Schouten is een boerendochter uit het Noord-Brabantse land van Heusden en Altena in Noord-Brabant.



Tevreden

"Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik ken haar politieke herkomst natuurlijk wel. Ik denk dat - als zij op het bordes komt te staan volgende week - wij daar zeer tevreden mee zijn. Ze is iemand die de boeren kent en het bedrijfsmatige van een boerderij goed onderkent. Verder is de ChristenUnie een partij die gaat voor het rentmeesterschap en gezinsbedrijf en dat is toch het gros van onze bedrijven nog steeds, denk ik", zegt Bartelds.



"Ook heeft ze bewezen dat ze heel snel dossierkennis opbouwt", vervolgt hij. "Het is altijd goed dat we iemand hebben waar we op basis van argumenten mee kunnen praten. Ze is een prima kandidaat."



Welkom in Drenthe

Volgens Bartelds is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de sector leert kennen. "Ze is dan ook van harte welkom in Drenthe. En dan op basis van reële feiten het beleid vaststellen en niet op basis van emotie en gedachten. Het is niet alleen het ministerie van Landbouw. Maar ook van Voedselkwaliteit en Regio. We moeten in zeer dichtbevolkte regio's ons werk doen. Die combinatie vinden wij ook wel goed, dat we dat in één hand hebben."



Bartelds heeft meer vertrouwen in dit regeerakkoord dan in de akkoorden hiervoor. "Er is meer opgeschreven dan de vijf regeerakkoorden met elkaar. Er wordt onderkend dat er uitdagingen zijn voor de landbouw. En dat we voor grote economische betekenis zijn. Met die combinatie moeten we ook samen de uitdagingen en de problemen voor de toekomst aan kunnen."



Mineralengebruik

De voorzitter van LTO Noord heeft een suggestie voor Schouten, waar ze als eerste mee aan de slag kan gaan. "We zijn op dit moment druk doende om voor de komende zes jaar een nieuw actieprogramma voor wat betreft mineralengebruik in Nederland op te stellen. Daar moeten de laatste lobby's richting Brussel voor gedaan worden. Dat zou ze als eerste kunnen oppakken", besluit Bartelds.