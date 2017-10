Onderzoeksbureau uit felle kritiek op RUD

ASSEN - De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft een oplopend structureel financieel een tekort. Ook heeft de uitvoeringsdienst haar basis niet op orde, ontwikkelt ze zich niet goed genoeg en werkt ze te weinig op een zakelijke manier.

Ook hebben de provincie en de Drentse gemeenten de afgelopen jaren onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen om de RUD te helpen. Deze snoeiharde conclusies staan in het onderzoek dat SeinstravanderLaar heeft uitgevoerd naar de grote problemen bij de RUD. De milieudienst zorgt voor de uitvoering van de milieuwetgeving en andere regels voor de provincie en gemeenten.Het digitale systeem LOS, waar de RUD mee moet werken, is een groot probleem. Het is de vervanger van alle verschillende systemen die de gemeenten en provincie hanteerden. De implementatie van LOS kost veel meer tijd dan verwacht. Bovendien werkt het nog niet optimaal, waardoor medewerkers per af te handelen zaak meer tijd kwijt zijn.Voor het oplossen van alle problemen moeten weer extra medewerkers worden ingehuurd. Het systeem is niet gebruiksvriendelijk en medewerkers worden onvoldoende opgeleid om met LOS te werken. Al deze problemen zorgen voor een groot deel van de financiële problemen van de RUD. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat de RUD alle financiële grip op het systeem kwijt is geraakt.Het tekort loopt dit jaar op tot 600.000 euro. Anderhalf ton kan nog éénmalig uit de reserves worden gehaald, de overige 450.000 euro zullen de provincie en gemeente moeten ophoesten. Volgens SeinstraVanderLaar zal bij ongewijzigd beleid het tekort jaarlijks groeien. Een aantal oorzaken:- De inkomsten van de RUD dalen. Dit komt omdat gemeente en de provincie twee keer fors hebben bezuinigd op de RUD: eerst 10 procent bij de start in 2014 en in 2016 opnieuw 10 procent.- Ook krijgt de uitvoeringsdienst geen compensatie voor loon,- en prijsstijgingen.- De uitgaven voor extra inhuur van mensen en het oplossen van alle problemen met het LOS systeem stijgen.Eerder zei RUD-directeur Marjan Heidekamp-Prins al tegen RTV Drenthe dat de politiek veel te snel en veel te hard bezuinigd heeft op de RUD, terwijl de organisatie nog in opbouw is. Om de RUD weer gezond te maken, moeten de gemeenten en de provincie vanaf 2018 het budget met 5 procent verhogen. Bovendien moet er de komende drie jaren 1,8 miljoen euro geïnvesteerd worden in de RUD, zo bevelen de onderzoekers aan.Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening er op vooruit is gegaan (sinds de RUD de taken van gemeenten heeft over genomen), haalt de RUD vaak de termijnen waarbinnen zaken moeten worden afgehandeld niet. Ook is de organisatie door de hoge werkdruk niet flexibel in haar dienstverlening. Verder concluderen de onderzoekers dat de organisatiestructuur van de RUD niet op orde is en de top van de uitvoeringsdienst te zwaar. De optelsom van alle problemen veroorzaakt een onderproductie en het weglekken van uren, omdat er steeds problemen moeten worden opgelost.Gedeputeerde Cees Bijl is plaatsvervangend voorzitter van de RUD. Hij wil niet op het rapport reageren, omdat het bestuur van de RUD het rapport en de conclusies nog moet bespreken. Dat gebeurt op 30 oktober. Daarna moeten alle gemeenten en de provincie nog een besluit nemen over de extra investeringen.