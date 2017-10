D66 Aa en Hunze wil onderzoek naar vervuiling door kunstgrasvelden

GIETEN - D66 in de gemeenteraad van Aa en Hunze wil dat de gemeente onderzoek gaat doen naar bodemvervuiling door kunstgrasvelden. De partij maakt zich zorgen om de risico's van de velden gemaakt van gerecyclede autobanden.

Kunstgras ligt onder vuur, sinds het televisieprogramma Zembla ruim een jaar aandacht besteedde aan de mogelijke gezondheidsrisico's van de rubberen korrels die op de velden liggen. In een uitzending van twee weken geleden werd ook duidelijk dat de grond onder de velden mogelijk vervuild is met zware metalen."Ik kan u enigszins gerust stellen, ik heb begrepen dat de problemen zich vooral voordoen bij de oudere velden", reageert wethouder Co Lambert (GroenLinks) gisteravond op vragen van D66-fractievoorzitter Arie Fonk. D66 wil dat de het college van burgemeester en wethouders de aanleg van het kunstgrasveld bij VV Gieten voorlopig uitstellen. "De aanleg begint op zijn vroegst aan het einde van dit seizoen, dus in mei of juni", stelt Lambert.Op dit moment lopen verschillende onderzoeken naar de gevolgen van kunstgrasvelden op de bodem. De wethouder wil informatie uit die onderzoeken gebruiken bij de aanleg van het veld in Gieten en "als we wachten op uitkomsten van een onderzoek, moeten we de aanleg uitstellen, in overleg met de club."D66 hoopte dat de wethouder een harde toezegging zou doen om de bodemvervuiling te gaan onderzoeken. In Rolde en Annen liggen al kunstgrasvelden. Volgens D66-fractievoorzitter Fonk is "de mondelinge beantwoording erg verhullend geweest." De partij heeft daarom nogmaals schriftelijke vragen ingediend.