Liveblog: Strafproces Admilson en Marcos R.

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden gaat vandaag verder met het hoger beroep in de zaak van Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen.

De broers worden verdacht van de moord op Berend Smit uit Dwingeloo in november 2012 en het echtpaar Veenendaal uit Exloo in juli 2013.Vorig jaar eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep levenslang tegen de broers R. Daarna deed het hof geen uitspraak, maar bepaalde het dat eerst een reconstructie moest worden gedaan rondom het doden van Berend Smit op het Dwingelderveld. Vandaag wordt onder meer de reconstructie besproken en komt het OM opnieuw met een strafeis.Verslaggever Jeroen Willems volgt de zaak en houdt hieronder een liveblog bij.