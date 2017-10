Moordbroers horen voor derde keer levenslang tegen zich eisen

DWINGELOO/EXLOO - Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen horen vandaag naar verwachting voor de derde keer een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen.

De broers staan terecht voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo. Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt de uitgestelde zaak in hoger beroep.De 32-jarige Marcos R. werd eerder door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar. De 33-jarige Admilson R. kreeg dertig jaar cel plus tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie vond die straffen te laag en ging in hoger beroep.Bijna een jaar geleden eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep levenslange gevangenisstraffen tegen beide broers. Er kwam toen geen uitspraak omdat het gerechtshof extra onderzoek wilde naar de dood van Berend Smit. Een reconstructie op het Dwingelderveld moest meer duidelijkheid geven of er sprake was van doodslag of moord.Doordat de zaak is uitgesteld lijkt de kans dat de broers een levenslange gevangenisstraf krijgen te zijn gegroeid. De bezwaren die er waren over de uitvoering van de levenslange celstraf zijn inmiddels opgelost door voormalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Voor rechters lijkt er dan ook niks meer in de weg te staan om de straf op te leggen.Levenslang is inmiddels vaker opgelegd: eind juni legde het hof in Amsterdam levenslange gevangenisstraffen op aan vier verdachten in het zogenaamde liquidatieproces.