Assen wil strijdbijl met tuincentrum Rudolphus niet begraven: procederen gaat verder

ASSEN - De strijdbijl tussen Assen en tuincentrum Rudolphus wordt nog niet begraven. Het college gaat door met procederen en wil de kwestie niet in der minne schikken. De tijd van praten is geweest, aldus het college.

Minnelijke trajecten zijn er volgens het college al vaker geweest, "en die bleken vruchteloos", schrijven B en W aan de raad.Ze gaan daarmee niet in op een oproep die advocaat Kors van Bladeren namens de familie Rudolphus deed. HIj stuurde de raad een maand geleden een brief, met het dringende verzoek in te grijpen, en het college op te roepen om de strijd te staken. Raadsman Kors van Bladeren vindt dat het geschil tussen een burger en gemeente fors uit de hand is gelopen en wil dat het nu eindelijk eens opgelost wordt."Het gaat niet meer om een geschil tussen gemeente en burger, maar om de betrouwbaarheid van het overheidsbestuur ten opzichte van de burger en ten opzichte van de gemeenteraad", aldus Van Bladeren.Hij doelt op de toezegging aan de raad in 2011, dat de toen al spelende kwestie met Rudolphus 'op een fatsoenlijke en bevredigende wijze' wou worden afgewikkeld.Eerder al riepen de oppositiepartijen in de Asser raad het college op om de strijdbijl te begraven. Ook de rechter adviseerde deze zomer om te kiezen voor overleg, in plaats van de rechtszaal.Maar volgens het college van B en W is de juridische procedure door Rudolphus tuinmarkt zelf aangespannen Rudolphus en Assen liggen al jaren met elkaar in de clinch. Inzet van het geschil is een toegezegde bedrijfsverplaatsing van het tuinbedrijf aan de Graswijk naar een andere plek in Assen, omdat bedrijventerrein Assen-Zuid zou worden ontwikkeld. Maar dat gingt uiteindelijk niet door.Het tuincentrum voelt zich ernstig benadeeld. Er is een schadeclaim geëist van bijna drie miljoen. Onlangs werd de gemeente na meerdere rechtszaken veroordeeld tot het betalen van één miljoen.Hiertegen is de gemeente weer in beroep gegaan, ook al is de miljoen inmiddels wel uitbetaald. Advocaat Van Bladeren heeft het gevoel dat het een prestigestrijd is geworden. De raadsman van het tuincentrum verwijt dat vooral veranwoordelijk wethouder Albert Smit, die hoe dan ook niet wil toegeven aan de claim van Rudolphus. Eerder zei hij in een reactie 'dat het wel om gemeenschapsgeld gaat'.Volgens Van Bladeren zijn er destijds, onder verantwoordelijkheid van de voorganger van wethouder Smit duidelijke afspraken met de gemeente gemaakt. Die zijn nooit nagekomen. Voor de familie Rudolphus is de jarenlange strijd inmiddels een lijdensweg geworden. Vader en zoon hebben het idee dat de gemeente ze uitrookt.