Majoor Sievers uit Havelte tweede man Duits bataljon

HAVELTE - Het is volgens Defensie een uniek staaltje van intergratie. Voor het eerst is een Nederlander de tweede man in een Duitse operationele eenheid. Majoor Chris Sievers van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte is plaatsvervangend bataljonscommandant van het Duitse 414 Tankbataljon.

Sievers neemt vanaf vandaag het stokje over van de Duitse 'oberst lieutenant' Rene Braun. "De in de troonrede aangekondigde verregaande internationale samenwerking betreft de integratie van 43 Gemechaniseerde Brigade in de Noord-Duitse Eerste Pantserdivisie", laat Defensie weten.De brigade in Havelte levert het personeel, ongeveer 100 militairen voor een tankcompagnie, die één van de vier compagnieën van het Duitse tankbataljon vormt. Een tankcompagnie bestaat uit vier tankpelotons met in totaal achttien tanks. "We streven naar een optimaal inzetbare bi-nationale eenheid. Daarbij is het uitgangspunt 'wat goed is voor de Duitsers, is goed voor de Nederlanders'. De Nederlandse militairen volgen bijvoorbeeld de Duitse tankopleiding. De integratie verloopt voortvarend", aldus Brigadegeneraal Jan Swillens.Sinds vorig jaar werken de twee landen intensief samen. Militairen uit Havelte bemannen sinds afgelopen maart een aantal Duitse Leopard tanks. Al eerder werd de brigade in Havelte onderdeel van de Duitse divisie. "Zo'n verregaande samenwerking zie ik niet snel opnieuw ontstaan. Het is uniek in de wereld", vertelt een Drentse brigadegeneraal eerder.