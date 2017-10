Werk- en celstraf voor dronken joyrider uit Assen

De man heeft spijt van zijn acties (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Een werkstraf van zestig uur, een maand voorwaardelijke jeugddetentie en een rijontzegging van twee maanden. Deze straffen legde de rechter vrijdag op aan een 20-jarige man uit Assen voor het stelen van een auto, joyriding en rijden onder invloed.

Daarnaast pleegde de Assenaar twee winkeldiefstallen.



De man zat op 14 mei in een café. Bij vertrek pakte hij zijn jas en griste naar eigen zeggen per ongeluk een daaronder hangend windjack mee. Eenmaal thuis ontdekte hij de extra jas pas. In de binnenzak zaten de sleutels van een auto.



'Een impulsief karakter'

De Assenaar fietste terug naar de kroeg en probeerde de meegenomen sleutelbos op diverse auto’s op een parkeerplaats in de buurt van het café en vond de auto. Naar eigen zeggen wilde hij er een vriend mee opzoeken. "Ik heb een nogal impulsief karakter", zei de man hierover tegen de rechter.



De autorit verliep niet soepel. De Assenaar slingerde en kreeg de politie achter zich aan. Hij stopte en vluchtte in paniek de bosjes in de berm in. Maar de agenten kregen hem toch te pakken. De man bleek niet alleen dronken, hij reed ook rond zonder rijbewijs. Voor dat laatste kreeg de man al voor de rechtszaak aan een boete.



'Ik heb er spijt van, dat wel'

In de maanden mei en april bleek de man ook gestolen te hebben uit de Albert Heijn en de Xenos. Een echte reden daarvoor had hij niet. "Ik werd uitgedaagd", zei hij, zonder er op in te gaan. "Maar ik heb spijt van alles, dat wel."



De man werd vrijgesproken van de diefstal van de jas waar alles mee begon. De rechter geloofde dat de man die per ongeluk had meegenomen.