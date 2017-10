IJzerdief verrast rechtbank: geen jaar maar een maand cel

De man verdient een kans, vindt de rechtbank (foto: Pixabay)

ASSEN - "Ik had me voorbereid op een stevige preek, maar ik zie in uw verhaal licht aan het einde van de tunnel." De officier van justitie moest even schakelen toen zij het verhaal van de 40-jarige verdachte uit Assen vrijdag aanhoorde in de rechtbank.

De man werd op 11 juli van dit jaar door de politie betrapt op het terrein van de oude brandweerkazerne in Assen. Hij had diverse koperwaren bij elkaar gesprokkeld en sjorde net aan een ijzeren pijp toen agenten hem vonden.



'Wie niet horen wil, moet zitten'

Hij zei tegen de politie dat hij niet van plan was iets weg te halen. De man bleek nog een voorwaardelijk celstraf van 316 dagen boven zijn hoofd te hebben hangen vanwege een eerder vergrijp. De officier was van plan die celstraf vandaag te eisen onder het mom van ‘wie niet horen wil, moet zitten'.



'Meneer verdient een kans'

Maar tijdens de rechtszaak werden zowel de officier als de rechter aangenaam verrast door het verhaal van de man. In de eerste plaats trok hij zijn ontkenning in en gaf hij ruiterlijk toe dat hij de mist was ingegaan. Een half jaar geleden had de man, die met zware drugsproblemen kampte, het licht gezien. Hij deed er momenteel alles aan om zijn leven te beteren.



De verslaving heeft hij met behulp van diverse instanties drastisch weten te beperken en hij stond onder budgetbeheer. Ook had hij werk gevonden. De rechtbank raakte overtuigd van de serieuze poging van de Assenaar. De celstraf van 316 dagen werd daarom geschrapt. In plaats daarvan kreeg hij een maand voorwaardelijk als stok achter de deur. "Meneer verdient een kans", stelde de officier van justitie.