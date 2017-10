Statenfractie D66 ontevreden over Asser bijdrage Groningen Airport Eelde

ASSEN - D66 in Provinciale Staten is niet tevreden hoe gedeputeerde Cees Bijl het probleem rond de bijdrage van de gemeente Assen aan de doorontwikkeling van Groningen Airport Eelde heeft opgelost.

D66 heeft Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de kwestie maar is niet tevreden met de antwoorden.Provinciale Staten heeft voor de zomer besloten dat Groningen Airport Eelde zich voor 46 miljoen euro mag doorontwikkelen. Afspraak is dat het bedrijfsleven en alle aandeelhouders volgens een verdeelsleutel bijdragen. Voor de provincie Drenthe is dat 13,8 miljoen, voor de gemeente Assen 4,6. Maar de provincie betaalt via een ingewikkelde constructie ruim 2 miljoen mee aan het bedrag van Assen, omdat Assen niet het complete bedrag wil ophoesten Zo ziet de constructie er uit: Assen draagt officieel haar 4,6 miljoen bij. Maar omdat dat bedrag een grote hap neemt uit het budget van de gemeente en Assen dat dan niet uit kan geven aan de sociaal-economische ontwikkeling van de stad, springt de provincie bij. Assen krijgt als compensatie maximaal 10 jaar 210.000 euro per jaar. Dus Assen is per saldo jaarlijks niet 460 duizend euro maar 250 duizend euro kwijt aan Groningen Airport Eelde. Ze houdt wel haar volledige verantwoordelijkheid als aandeelhouder.Doordat de provincie Assen helpt stijgt de provinciale bijdrage aan GEA naar 15,9 miljoen euro en dat was niet de afspraak zegt D66-fractievoorzitter Marianne van der Tol: 'Wij hebben in juni ingestemd met een provinciale bijdrage van 13,8 miljoen aan GAE op voorwaarde dat het geen cent meer mag worden. Dat is nu toch gebeurd en wij vragen ons af, wanneer houdt het op?"D66 beraadt zich nog hoe ze de kwestie zal aankaarten in Provinciale Staten, omdat ze wel heeft in gestemd met de plannen voor GEA.Lees hier waar de 46 miljoen euro voor Groningen Airport Eelde aan uitgegeven gaat worden.