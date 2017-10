Ondernemend: Regeerakkoord geeft MKB ondernemers kansen

HOOGEVEEN - Kijk als ondernemer in het MKB goed naar de plannen van het nieuwe Kabinet. Die geven je de komende jaren de nodige voordelen. Dit advies geeft accountant Jan Mulderij vandaag in Ondernemend.

Mulderij heeft zijn eigen kantoor in Hoogeveen. Met dertig mannen en vrouwen doen ze de administratie voor veel klanten in de regio Hoogeveen. Mulderij is positief over de plannen van het nieuwe Kabinet. "Verlaging van de inkomstenbelasting en de verlaging vennootschapsbelasting. Ik denk dat de ondernemer straks veel sneller kiest voor een BV vorm."Netwerkbeheerder Rendo uit Meppel is een nieuwe weg ingeslagen. Een nieuwe tak is de aanleg van glasvezel. Deze tak vraagt nogal wat investeringen. Rendo helpt burgerinitiatieven in Drenthe en Overijssel om uitgevoerd te worden. En dat is volgens directeur Eddy Veenstra goed voor de economie.Veenstra: "Agrariërs zijn afhankelijk van internet. Je ziet op het platteland veel oude boerderijen die nu door bedrijven worden gebruikt. Die willen ook snel internet. En recreatieondernemers. Die raken klanten kwijt als ze geen internet hebben."Inmiddels is Rendo actief in negen van de twaalf Drentse gemeenten. Ook in Noord Overijssel is het Meppeler nutsbedrijf betrokken bij glasvezelprojecten.Klaver Fietsparkeren houdt zich in Nederland bezig met het bouwen van fietsenstallingen. Bij het centraal station in Utrecht bijvoorbeeld. Sinds enige tijd is het bedrijf eigendom van een Zweeds concern. En samen kijken ze nu naar nieuwe mogelijkheden in het buitenland. Colombia bijvoorbeeld. "We zijn mee geweest op handelsmissie. Daar is nog wel wat te doen", vertelt Gerben Hofstee in Ondernemend.