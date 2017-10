Ex-directeur uit Spier moet drie ton terugbetalen

GRONINGEN/SPIER – Een 64-jarige man uit Spier heeft als directeur van Optiplus BV in Leek bijna drie ton achterover gedrukt. Dit geld moet de man terugbetalen aan het bedrijf waar hij tot augustus 2013 werkzaam was. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd.

Eigen baas

De man boekte in de periode van januari 2011 tot en met augustus 2013 regelmatig grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Ook stortte hij bedragen op de rekening van het bedrijf waar hij zelf eigenaar van was. Tijdens de jaarcontroles in 2013 kwamen deze hiaten in de boekhouding aan het licht.



Minder verduisterd

De man bekende de verduistering, maar dan wel een lager bedrag. Volgens hem ging het om 169.000 euro. Met dit geld betaalde hij privéschulden. Hij was vanaf 2010 werkzaam als bestuurder van het bedrijf, dat meerdere aandeelhouders heeft in Leek en Amsterdam. De 64-jarige was binnen dat bedrijf de financiële man.



Lagere straf

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechters hielden er rekening mee dat de 64-jarige niet eerder is veroordeeld. En dat de zaak al enigszins is verouderd.