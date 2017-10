Strijd om eerste natuurijsmarathon al volop bezig

Noordlaren won de laatste strijd om de eerste natuurijsmarathon (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Ondanks het mooie weer van afgelopen week, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de eerste marathon op natuurijs in Nederland.

Geschreven door Karin Mulder

Naast Veenoord en Noordlaren mengt dit jaar ook Nieuw-Buinen zich in die strijd. Op het oude terrein van de glasfabriek gaat op 6 november de eerste schop de grond in voor een asfaltbaan van 333 meter waarop geschaatst en geskeelerd kan worden. De aanleg duurt naar schatting zes weken. Het project kost meer dan 200.000 euro.



"Het gebied is een rotte plek in het dorp waar we sowieso iets mee moeten doen. Maar als we mee kunnen doen in de strijd om de eerste marathon op natuurijs, dan zullen we dat zeker doen. Het leeft al wel in het dorp. Iedereen vindt het mooi als we zoiets voor elkaar zouden krijgen", zegt Monique Wessels namens de schaatsvereniging Nieuw-Buinen.



IJsbaan Veenoord verplaatsen?

De onverharde sintelbaan van Veenoord kan de laatste jaren niet meer mee in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Ook de kinderen uit het dorp komen niet vaak aan schaatsen toe. Het is lastig om snel ijs te maken in Veenoord omdat de baan niet vlak is. De trekker met daarachter de stronttank, die het water op de baan moet brengen, trekt vaak diepen sporen in de ondergrond waardoor er meer water nodig is voor een mooi ijsoppervlak.



Voorzitter Margriet Sieben van ijsvereniging Nieuw-Amsterdam Veenoord zegt dat er een nieuw plan klaarligt om de ijsbaan te verplaatsen naar een andere plek op het sportpark. "Onze baan heeft meer voorbewerking nodig. Er zijn al meerdere plannen geweest om ook hier een verharde baan te krijgen. Maar op deze locatie gaat dat niet lukken omdat de speedway de baan intensief gebruikt. Maar nu ligt er een plan met een begroting bij de gemeente om de baan te verplaatsen."



Nieuwe asfaltlaag voor Noordlaren

Ook in Noordlaren zitten ze niet stil. Voorzitter Geert-Jan Veldman van ijsvereniging De Hondsrug vindt dat de baan in Noordlaren gerenoveerd moet worden. "Wij willen ook een nieuwe asfaltbaan. Hij wordt wat minder. Een nieuwe laag er overheen is gauw gedaan. Maar we willen hem eigenlijk wat vlakker maken, maar dat kost wat meer. We moeten eerst eens zien wat de penningmeester daarvan zegt", besluit Veldman.