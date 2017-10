'Stille tocht is pertinente afwijzing van haat'

Gedenkplek Djamila op haar school in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een stille tocht als die voor Djamila Marissen is volgens Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Verlies "een pertinente afwijzing van moord en een pertinente afwijzing van haat."

Geschreven door Tiffany Frasa

"Het gaat er om dat rouw een individueel proces is en dat sommige mensen steun kunnen ontvangen van anderen door de stille tocht", zegt Rodenburg. "Als nabestaanden daar voor open staan, is dat fantastisch en ondersteunend."



"Wat zo mooi is aan een stille tocht, is dat het een uiting is van een positief gevoel, namelijk van liefde en verbondenheid, wat op een hele mooie manier tegenwicht geeft aan de gruwel en de akelige gevoelens die met een gruwelijk verlies verbonden zijn", vindt hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, Paul Boelen.



Keuze van de familie

"Een stille tocht is natuurlijk altijd een troost", zegt Caroline De Widt, van Vlinderuitvaartverzorging. "Het is fijn voor de familie dat zo veel mensen meeleven." Maar toch ziet De Widt er ook gevaren in: "Het is lastig om te bepalen of iemand niet een publiek figuur wordt. Het verdriet van de maatschappij staat natuurlijk nooit gelijk aan het verdriet van de familie."



"Wat cruciaal is, is of de familie het zelf wil. Het lijkt voor de hand te liggen dat de familie het wil, maar dat is het niet zomaar", vindt Boelen.



Niet willen

Familie van een overleden persoon wil soms helemaal geen stille tocht. "Ik zie ook wel eens dat de familie zich terugtrekt en de rust en de stilte opzoekt en dat is natuurlijk ook hartstikke begrijpelijk." De Widt vindt het een mooi gebaar, maar de familie moet er wel in gekend worden.



Moord

"Als er een moord plaatsvindt, dan ligt de liefde voor degene die vermoord is en de haat naar de moordenaar voor de hand", zegt Rodenburg over de stille tocht voor Djamila vanavond. "Als nabestaande heb je daar mee te dealen. Het zijn ver uit elkaar liggende gevoelens."



Vrijdagavond 19.00 uur

De stille tocht wordt vanavond om 19 uur gehouden. Het vertrek is bij Het Palet, de vroegere basisschool van Djamila. Eindpunt is bij RSG Wolfsbos, de middelbare school waar ze sinds kort op zat. De tocht gaat ook langs het gebouw van Delu, waar Djamila opgebaard ligt. De stoet neemt hier een minuut stilte in acht.