Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor marathonschaatsers

Ingmar Berga laat zich behandelen voor de eerste marathon van het seizoen (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - In Amsterdam wordt morgenavond de eerste schaatsmarathon van het seizoen verreden.

Geschreven door Karin Mulder

Elma de Vries (34) uit Meppel, Ingmar Berga (33) uit Hoogeveen en Frank Vreugdenhil (33) uit Eldersloo gaven het seizoen vorig jaar kleur. Ze pakten alledrie een mooie prijs en lijken fitter dan ooit.



Val Elma de Vries gaat de hele wereld over

De Vries won vorig seizoen het kunstijsklassement bij de vrouwen. In dit Olympische seizoen richt ze zich ook op de langebaan. Inmiddels wist ze zich al geplaatst voor het NK afstanden van volgend weekend. "Als je het niet probeert, weet je het niet", zegt De Vries die acht jaar geleden op de Spelen van Vancouver de vijf kilometer reed.



De 34-jarige inwoonster van Meppel werd overspoeld met reacties toen ze vorig jaar tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk onderuit ging. Na 200 kilometer schaatsen, met de finish in zicht, maakte De Vries in leidende positie een ongelukkige snoekduik. Ze moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. "Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. Het was hartverwarmend. Als je laat zien dat je écht ergens voor gaat, dan is het resultaat niet zo belangrijk. Dan waarderen de mensen je ook om wat je doet", kijkt De Vries terug.



Nederlandse natuurijstitel redt seizoen Berga

Ingmar Berga had vorig jaar een moeizaam seizoen op kunstijs. Maar de Hoogevener maakte dat op de Weissensee in één klap goed met de Nederlandse natuurijstitel. In de zomer heeft hij z'n oude trainingsschema's weer opgepakt. "Ik heb veel geskeelerd en veel intervallen gedaan. Dat is iets wat ik al sinds m'n jeugd doe en daar doe ik het goed op", verklaart Berga.



Natuurijsklassement voor Vreugdenhil

Op kunstijs liep het ook bij Frank Vreugdenhil niet gesmeerd. Een overwinning bleef uit. Wel finishte hij in de natuurijswedstrijden vaak van voren. Het leverde hem de overwining in het natuurijsklassement op. "Volgens mij bestond m'n hele seizoen uit tweede plaatsen. Maar tegen het einde ben ik echt voor dat klassement gaan rijden, dat heeft me misschien wel een dagsucces gescheeld. Maar dat moet dit jaar anders", aldus Vreugdenhil.



Live op internet

De eerste marathon van het seizoen in Amsterdam is morgenavond vanaf 19.15 uur live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl