65 tot 75 miljoen euro schade door fipronilschandaal

ASSEN - De besmetting van kippen met fipronil in Nederland heeft voor 65 tot 75 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek waartoe het ministerie van Economische Zaken opdracht had gegeven.

In augustus kwamen de onderzoekers van Wageningen Economic Research nog met een eerste schatting van 33 miljoen euro schade voor de getroffen pluimveebedrijven. De nieuwe raming omvat de schade voor de gehele eiersector. Behalve aan pluimveebedrijven moet dan ook worden gedacht aan opfokbedrijven, verpakkingsbedrijven en fabrieken.Het fipronilschandaal was afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de hoeveelheid fipronil die in eieren werd aangetroffen geen gevaar voor de volksgezondheid opleverde. Hoofdverdachten in de zaak zijn de twee bestuurders van het Nederlandse bedrijf Chickfriend, dat de verboden stof gebruikte als bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Ook in België waren bedrijven besmet.Het onderzoek naar het gebruik van fipronil door Chickfriend loopt nog. De twee bestuurders zijn vrijgelaten in afwachting van hun proces.