Meepraten in Cassata: Levenslang moet levenslang blijven

ASSEN - Levenslang moet levenslang blijven. Daarover kunt u morgen meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Aanleiding is het hoger beroep dat maandag dient bij het Gerechtshof in de zaak rond de Hoogeveense moordboers Marcos en Admilson R. De grote vraag is of er dit keer wel levenslang wordt opgelegd, iets wat de Asser rechtbank niet deed.De broers schoten in november 2012 Berend Smit dood tijdens een wandeling op het Dwingelderveld, omdat ze geld van hem wilden. In juli 2013 werd het echtpaar Jan en Greet Veenendaal gewurgd in hun woning in Exloo, nadat ze beroofd waren. Het motief was opnieuw geld, om drugs te kopen. In 2014 werden de broers in hun flat in Hoogeveen opgepakt voor de drievoudige moord.In 2015 stonden ze in Assen voor de rechtbank. Er werd tegen beide boers een levenslange gevangenisstraf geëist. Maar de rechter legde geen levenslang op, omdat die straf niet humaan zou zijn en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarom kregen beide mannen dertig jaar cel , waarbij Admilson ook tbs opgelegd kreeg.Het vonnis leidde tot veel commotie, vanwege de openlijke kritiek van de rechtbank op de levenslange gevangenisstraf in ons land. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie beloofde snel met een aanpassing van levenslang te komen, zodat rechters de straf weer willen en kunnen opleggen. Er zou een toetsingsmoment moeten komen na 25 jaar, om te kijken of iemand levenslang moet blijven zitten, of toch vrij kan komen.Het Openbaar Ministerie ging ondertussen in beroep en eiste vorig jaar opnieuw levenslang voor het Gerechtshof. Alleen kwam het toen, tot veler verrassing en grote schrik, niet tot een uitspraak. Het hof kwam met een tussenvonnis, namelijk alsnog nader onderzoek naar het doodschieten van Berend Smit, want was het moord of doodslag?Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de situatie rond levenslang inmiddels zover geregeld, dat een speciaal adviescollege na 25 jaar moet bekijken of een tot levenslang veroordeelde, mogelijk toch kan terugkeren in de samenleving.Maandag is er weer zitting voor het Gerechtshof. Nabestaande Ciska Postma uit Wanneperveen, de vriendin van de vermoorde Berend Smit, hoopt dat beide broers alsnog levenslang opgelegd krijgen, zeker nu de straf met een toetsingsmoment is uitgebreid.Ciska Postma begon vorig jaar zelf een petitie om uitvoering van de levenslange gevangenisstraf zodanig aangepast te krijgen dat het wel voldoet aan de Europese rechten van de mens. De petitie werd 2400 keer ondertekend.Morgen is Ciska Postma te gast in Cassata. Zij wil dat de broers levenslang opgelegd krijgen, en ook levenslang achter de tralies blijven, ook al is er straks een toetsingsmoment na 25 jaar.De stelling in Cassata is daarom:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via twitter: @rtvdrenthe.