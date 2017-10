Liveblog: Jong AZ - FC Emmen

VOETBAL - Blijft FC Emmen ook in het tiende duel van dit seizoen ongeslagen? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag wanneer de formatie van trainer Dick Lukkien op het AFAX trainingscomplex het opneemt tegen Jong AZ.

Lukkien stuurt dezelfde elf spelers als vorige week het veld in. Dat betekent opnieuw een basisplaats voor Omran Haydary, die in de laatste drie duels op rij wist te scoren.Jong AZ - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder.