Stille tocht Djamila: Vlinders in de regen voor het kleurrijke meisje

HOOGEVEEN - Mensen met bedrukte gezichten houden zelfgeknutselde vlindertjes vast. Het regent in Hoogeveen, waar nu honderden mensen meelopen in de stille tocht om de twaalfjarige Djamila te herdenken. Helemaal vooraan lopen haar ouders en haar broertje.

"Wij zaten niet bij haar in de klas, maar wij vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd", vertelt een jongetje. Hij houdt met een paar vrienden een rode vlag vast waar ze vlinders op hebben getekend. "Wij lopen mee uit respect", legt hij uit.Ook burgemeester Loohuis loopt mee. Net als veel anderen heeft hij een vlinder vast die zelfgemaakt is. De initiatiefnemers van de tocht, vrienden van Djamila's vader, hebben de mensen gevraagd om de vlinders mee te nemen. "Ze staan symbool voor het kleurrijke meisje dat Djamila was."De dood van Djamila is een grote schok voor haar omgeving. De hele week al herdenken klasgenootjes haar op RSG Wolfsbos, de middelbare school waar ze sinds zes weken brugklasser was. Ook haar turnvereniging , waar ze van kleins af aan lid was, is verslagen door het nieuws.Djamila werd vorige week zaterdag dood gevonden in een auto bij het politiebureau in Assen. De vriend van haar moeder wordt ervan verdacht haar te hebben vermoord. Hij had afgelopen zaterdag avond de auto geparkeerd vlakbij het politiebureau. Hij knoopte een gesprek aan met agenten die daar aan het werk waren. Zij namen een kijkje bij de auto en vonden daar de de 12-jarige Djamila. De man werd direct aangehouden, hij blijft nog twee weken vastzitten