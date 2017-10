Ondernemers Zuidlaren: één supermarkt op terrein Prinsbernhardhoeve

ZUIDLAREN - De ondernemersvereniging van Zuidlaren (VOZ) wil dat alleen de Albert Heijn wordt verplaatst naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. De VOZ wil de Jumbo op de plaats houden waar zij nu is gevestigd.

De ondernemers spraken afgelopen donderdag met elkaar over de toekomst van het terrein.Voor een derde supermarkt is volgens de ondernemersvereniging geen plaats in Zuidlaren. De ondernemers kiezen daarmee een ander standpunt dan de gemeente Tynaarlo.De gemeente Tynaarlo wil het liefst drie supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Albert Heijn, de Jumbo en nog een derde budget supermarkt. Ook moet er een ondergrondse parkeergarage komen.De gemeente heeft een draagvlakonderzoek -een soort enquête- aangekondigd om te onderzoeken hoe de Zuidlaarders denken over de vernieuwing van het centrum.