Burgemeester Loohuis: Iedereen die in Hoogeveen een vlinder ziet, denkt aan Djamila

Na de minuut stilte werden ballonnen opgelaten (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe) Na de stille tocht werden de vlinders neergelegd bij de foto van Djamila (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - 'Heel mooi' vond initiatiefnemer Sylvia Hurenkamp de stille tocht die vanavond in Hoogeveen is gehouden voor het 12-jarige meisje Djamila Marissen.

"Haar vader omhelsde me en gaf me een knuffel. Dat zegt me genoeg", zegt Hurenkamp.



Tijdens de tocht van de oude basisschool van Djamila naar het uitvaartcentrum waar ze ligt opgebaard regende het, maar het barstte pas echt los na afloop. "De hemel huilt," aldus Hurenkamp.



Bij uitvaartcentrum Delu, het eindpunt van de wandeling, werd een minuut stilte gehouden, waarna de familie rode en witte ballonnen opliet voor Djamila.



Djamila is een vlinder

Burgemeester Loohuis zei dat er gevoelens van verdriet en wanhoop waren tijdens de stille tocht. "Van, dit kan gewoon niet, dit mag gewoon niet," zei Loohuis. Hij zei te hopen dat mensen ook in de toekomst om de familie heen blijven staan zoals ze vanavond deden.



"Djamila is een vlinder en vanaf dit moment zullen we elke keer dat we een vlinder in Hoogeveen zien, aan haar denken," besloot Loohuis.



De deelnemers aan de tocht legden de zelfgemaakte vlinders na afloop van de tocht bij een foto van Djamila in het uitvaartcentrum.