FC Emmen is ongeslagen status kwijt

VOETBAL - FC Emmen leed in Wijdewormer de eerste nederlaag van het seizoen. Op het AFAS-trainingscomplex ging de ploeg van Dick Lukkien met 2-0 onderuit tegen Jong AZ.

FC Emmen startte het duel dramatisch, want al na 58 seconden lag de bal achter Dennis Telgenkamp. Dabney Dos Santos was de doelpuntenmaker.De Drentse ploeg kreeg kort voor rust drie grote kansen op de gelijkmaker, maar de kansen waren niet besteed aan Michael Chacon, Gersom Klok en Jeroen Veldmate.Na een kwartier in de tweede helft zorgde Jamie Jacobs voor de 2-0.Met Mario Bilate, Anco Jansen en Michiel Hemmen probeerde Emmen het tij nog te keren, maar verder dan een hele late treffer van Hemmen (2-1) kwam Emmen niet.Door de nederlaag zakt Emmen naar de zesde plek in de Jupiler League met 15 punten uit 10 duels. Jong Ajax blijft koploper, ondanks de nederlaag bij Go Ahead Eagles (4-1). Jong Ajax heeft 23 punten.