UWV Drenthe: Fors inzetten op omscholing van werklozen

Meer aanbod aan technische beroepen, maar geen personeel te vinden (foto UWV)

EMMEN - Sinds de economische crisis voorbij is, groeit het aantal vacatures in Drenthe gestaag. Maar het vinden van personeel is moeilijk. Werklozen hebben de verkeerde opleiding.

Geschreven door Andries Ophof

Het UWV in Emmen constateerde in een analyse van de arbeidsmarkt in Drenthe dat er een onbalans is tussen werkzoekenden en wat ze moeten kunnen voor de banen die er wel zijn. Er is in Drenthe vooral een tekort aan technisch personeel.



Veel ontslagen in de dienstverlening

De afgelopen jaren vielen er veel ontslagen onder personeel van bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Het gaat vooral om dienstverlenende beroepen, volgens regiomanager Gert Jan Metz van het UWV Emmen. "De vraag zit nu bij de ICT, chauffeurs en techniek. Maar als je jaren op een bank heb gewerkt, dan is het lastig om ineens achter een lasapparaat te gaan staan."



Roel Zoer uit Emmen is een voorbeeld van iemand die zijn baan verloor bij een bank. "Ik heb er 30 jaar gewerkt. In 2015 kreeg ik te horen dat ze me niet meer nodig hadden. Ik heb snel de keuze gemaakt om heel wat anders te gaan doen."



Van driedelig pak naar veiligheidsschoenen

Zoer begon zijn eigen bedrijf. Hij reinigt nu in opdracht zonnepanelen. "Ik heb ooit wel eens gedacht om de HTS te gaan doen. Maar dan heb je wiskunde nodig en dat is niet mijn ding. Daarom dit."



Volgens Gert Jan Metz van het UWV moet vol worden ingezet op scholing van werkzoekenden. "Vier op de tien werklozen heeft een verkeerde uitgangspositie. Daar moet echt wat aan gebeuren. Daar moeten we als onderwijs, gemeente, UWV en bedrijfsleven wat aan doen en er voor zorgen dat deze mensen uitzicht krijgen op een baan."



In Drenthe zijn bijna 3000 vacatures niet ingevuld. En dat worden er volgens het UWV gestaag meer. Roel Zoer is in ieder geval blij dat hij heel wat anders is gaan doen en dat hij de bank definitief vaarwel heeft gezegd. "Ik heb er nog geen dag spijt van gehad."



Op 2 november is er in Emmen een grote techniekdag. Tijdens deze dag presenteren bedrijven, scholen en UWV zich met mogelijkheden voor werklozen om zich om te scholen. Sommigen zelfs met een baangarantie.