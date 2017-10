Programma zaterdagvoetbal

Bekijk hier het programma in het amateurvoetbal van vandaag

VOETBAL - De zaterdagamateurs spelen vandaag de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen. Voor een aantal Drentse clubs een cruciale speelronde in de strijd om de eerste periodetitel.

Zo zal FC Klazienaveen moeten winnen van Bedum om in het spoor te blijven van Pelikaan S in de 2e klasse J en kan SVBO in Borger de plaatselijk vv bij een nederlaag op vier punten achterstand zetten.



Bekijk hieronder het complete programma van vandaag in het amateurvoetbal.



Hoofdklasse

Ajax - Berkum

CSV Apeldoorn - SV Urk

DFS Opheusden - AZSV

Excelsior '31 - SDC Putten

SC Genemuiden - HZVV

VV Sparta Nijkerk - Eemdijk

VV Staphorst - SV Huizen

Zuidvogels - NSC Nijkerk



1e klasse E

Zeerobben -PKC'83

Be Quick D - Winsum

Drachtster Boys - Buitenpost

Oranje Nassau - Gorecht

Balk - Blauw Wit'34

Olde Veste'54 - Noordscheschut

VEV'67 - Groningen



2e klasse J

FC Meppel - De Weide

Zuidhorn - NEC Delfzijl

Gramsbergen - DESZ

Omlandia - DZOH

Groen Geel - Drenthina

Pelikaan S - Nieuwleusen

Bedum - FC Klazienaveen



3e klasse C

Onstwedder Boys - Glimmen

Loppersum - Niekerk

HFC'15 - Noordwolde

Stadspark - Be Quick 1887

Boerakker - Mamio

ONR - DVC Appingedam

The Knickerbockers - Aduard 2000



3e klasse D

Lutten - Tonego

OZC - Hoogeveen

Fit Boys - LTC

BSVV - SCD'83

FDS - Hardenberg'85

Hollandscheveld - SVN'69

SCN - ZZVV



4e klasse A

Vrij



4e klasse C

De Sweach - Oostergo

Veenhuizen - ODV

Haulerwijk - Rottevalle

ASC - Friese Boys

Harkema Opeinde - VIOD

Ropta Boys - Opende



4e klasse E

Borger - SVBO

Sweel - FC Zuidlaren

Helpman - VMC Amicitia

Tiendeveen - Achilles 1894

CSVC - Lycurgus

HS'88 - Elim



5e klasse A

Vrij



5e klasse E

VVAK - Mussel

NKVV - Damacota

SC Angelslo - VCG

Erica'86 - VEV

WVV - Nieuw Balinge

SETA - Veendam 1894