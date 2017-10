ACV sluit trieste week af met belangrijk thuisduel

VOETBAL - Het Asser ACV speelt vanmiddag de vijfde thuiswedstrijd van het seizoen in de derde divisie. De poeg van trainer Fred de Boer neemt het op tegen Scheveningen.

Het is voor de Asser club de afsluiting van een zeer trieste week. Vorig week zondag overleed zeer onverwacht 'mister ACV' Peter Kuntz. De oud-speler en -voorzitter werd slechts 55 jaar. Vanwege zijn overlijden zal er voorafgaand aan het duel een minuut stilte worden gehouden.ACV pakte in de eerste acht duels 8 punten, waarmee de ploeg op de 12e plaats staat. Opvallend genoeg pakte ACV alle punten op eigen bodem.Tegenstander Scheveningen kende dit seizoen een valse start met slechts één punt uit de eerste drie duels. Vervolgens werd er overtuigend gewonnen van laagvliegers ONS Sneek (3-1) en Magreb ’90 (4-1). De laatste twee wedstrijden gingen echter weer verloren, tegen DVS’33 (1-0 in de laatste minuut) en tegen koploper Spakenburg (0-1).ACV en Scheveningen staan vanmiddag voor het eerst in competitieverband tegenover elkaar. Wel ontmoetten de ploegen elkaar twee keer in de landelijke beker. In 1997 verloor ACV kansloos met 0-3 en een jaar later waren de rollen omgedraaid en won ACV met 3-1.De supporters van ACV zien het duel tegen Scheveningen als een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie, al is het gat naar de gevarenzone nog vier punten.ACV - ScheveningenDOVO - VVOGDVS'33 Ermelo - Harkemase BoysJong Volendam - Jong FC TwenteMagreb'90 - Jong GroningenODIN'59 - SpakenburgASWH - CapelleONS Sneek - Quick BoysJong Almere City - Spijkenisse