Lukkien: geen polonaise, nu ook geen paniek

FC Emmen-trainer Dick Lukkien vond dat zijn ploeg de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde tegen Jong AZ. De 2-1 nederlaag betekende voor de Drentse club de eerste verliespartij van dit seizoen.

FC Emmen is ongeslagen status kwijt

"Het zegt dat wij nog niet daar zijn waar we willen zijn. Als je om de bovenste plekken wilt meestrijden dan zal je van Jong AZ moeten winnen. Natuurlijk kan je een keer een slechte dag hebben, zoals we vanavond toch hadden in vergelijking met de wedstrijden hiervoor, maar dan nog moet je op een resultaat kunnen spelen. Dat is ons niet gelukt. Omdat we voorin niet scherp genoeg waren en ook verdedigend teveel steken lieten valllen."Lukkien vond dat zijn ploeg dramatisch begon. Met name Nick Bakker die binnen een minuut drie keer in de fout ging. "Het leverde binnen een minuut een tegentreffer op. Toch vond ik dat we daarna de bovenliggende partij waren, al hadden we veel moeite met hun snelheid voorin. Kort voor rust hadden we op gelijke hoogte moeten komen via Michael Chacon.""In de tweede helft deden we het eigenlijk steeds slechter", vervolgt de oefenmeester. "En dan is het ontzettend kloten dat, juist op het moment dat Anco Jansen en Mario Bilate klaar staan om in te vallen, de 2-0 valt. Ik moet zeggen dat we daarna wel alles hebben geprobeerd om de 2-1 te maken, maar helaas viel die goal veel te laat."Lukkien verwacht dat de nederlaag in Wijdewormer een incident is. "Daar ga ik wel vanuit. Ik vind ook niet dat we nu in paniek moeten raken. Toen we vierde stonden liepen we tenslotte ook niet de polonaise. We moeten gewoon doorgaan en onszelf blijven ontwikkelen."(Dick Lukkien in gesprek met Niels Dijkhuizen)