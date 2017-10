Busje in de sloot bij Emmen: vier gewonden

Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter) Het busje belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Vier mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een ongeluk met een personenbusje op de Nieuw-Amsterdamsestraat in de buurt van Barger Erfscheidenveen, bij Emmen.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, en belandde in de sloot. De vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hen gaat.