Het is herfst: Drie emmers vol regen in Veenhuizen

Het is herfst in Drenthe (foto: Pia Dijkstra / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Afgelopen nacht is er heel veel water naar beneden gekomen. "Drie emmers vol, om precies te zijn in Veenhuizen", vertelt RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag.

Maar ook in de rest van Drenthe viel veel regen. Rondom Roden viel 23 millimeter regen. In het zuidoosten van Drenthe viel wat minder regen; in de omgeving van Odoorn en Hogeveen viel 10 millimeter.



Maandgemiddelde

Het was alweer een tijdje geleden dat het regende. "Negen dagen geleden viel er nog een millimeter", weet weerman Roland van der Zwaag. Hij verwacht dat we het maandgemiddelde zeker gaan halen nu er in oktober al 60 millimeter regen is gevallen in Drenthe.



Wil je dit weekend naar buiten? Doe dat dan vandaag, raadt Van der Zwaag aan. In de loop van de ochtend valt nog een bui, maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog.



Binnenblijfdag

Vannacht is onstuimig met veel wind en buien. "Morgen is het een dag om lekker binnen te blijven", vindt de weerman. Het gaat namelijk regenen, waaien en het wordt maximaal 13 graden. "Ja, het is herfst."