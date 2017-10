127 kilometer hardlopen over Drenthe's mooiste paadjes

ROLDE - Tijdens de tweede editie van de Indian Summer Ultra lopen deelnemers 127 kilometer door het Drentse landschap. De ultratrailsport wordt volgens de organisatie steeds populairder in Nederland.

''Het is gewoon genieten. Je moet het goed voorbereiden en hard trainen en dan gewoon gaan'', vertelt een deelneemster.Vanochtend om 6.00 uur ging de run van start. Vijftig deelnemers lopen de volledige 127 kilometer, maar dat is een zware tocht. ''Het is bizar zwaar. Maar een mens kan meer dan je denkt'', aldus Winfried Bats van de organisatie.Op verschillende plekken langs het parcours kunnen deelnemers snel wat drinken en eten. ''Elke keer als er een zwaar stukje is, geeft dat je juist weer energie. Daar word je een beetje een klein kind van'', vertelt een deelnemer tijdens de eerste pauze.Het parcours is voor het grootste deel uitgezet door de gemeente Aa en Hunze. Voor wie de 127 kilometer toch iets te ver is; je kunt ook een deel van het parcours lopen. De deelnemers hebben nog tot middernacht om te finishen.