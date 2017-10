Brandweer blust woningbrand in Meppel

Woningbrand in Meppel (foto: Persbureau Meter) De brand was snel onder controle (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Aan het Reestplantsoen in Meppel was vanochtend brand in een huis. De afzuiginstallatie had vlam gevat. Het vuur sloeg daarna door naar het dak van de woning.

De brand was snel onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd werd behandeld in de ambulance. Hoe groot de schade aan het huis is, is niet bekend.