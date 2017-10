De wolf van Veeningen heeft grote oren en mooie witte haren

ASSEN - Wolvenliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in het Duurzaamheidscentrum in Assen. De wolf die begin dit jaar in de buurt van Veeningen werd aangereden, wordt daar geprepareerd. En het publiek mag meekijken.

"De vacht is opmerkelijk gaaf", vertelt preparateur Bas Perdijk van Naturalis aan de kinderen en hun ouders die komen kijken. "Hij heeft alleen een kaal plekje op zijn neus", laat hij zien. "En hij had een hele grote dikke staart."Kinderen krijgen niet alleen uitleg over de wolf. Ze mogen de vacht ook aanraken. "Hij heeft mooie witte haren", vindt een jongetje. Een meisje mag de staart aanraken, maar dat vindt ze nog best spannend.Veel bezoekers zitten zichtbaar te genieten. "Dit is toch een beetje een Drentse wolf", legt een man uit. "Dit is voor iedereen een gouden kans om eens te zien", vindt hij.Ook preparateur Bas Perdijk heeft een leuke dag. "Als preparateur zit je toch de hele dag met een dood dier te werken. Dus ik vind het heel leuk om dit ook met het publiek te kunnen delen en om hun vragen te beantwoorden."De wolf komt uiteindelijk in het archief van onderzoekscentrum en natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.