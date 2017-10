Biografie over Drentse schrijver Gerard Nijenhuis: 'Dat ik besta komt door de taal'

Gerard Nijenhuis op het schrieversbaankie van het Huus van de Taol (archieffoto: Huus van de Taol)

BRONNEGER - Er komt een biografie over schrijver Gerard Nijenhuis. Dat ik besta komt door de taal wordt geschreven door Lucas Koops.

"Er zijn eigenlijk twee dingen die mij erg interesseren; politiek en literatuur", legt Koops uit. "Over de politiek heb ik al een boek geschreven toen ik over Relus ter Beek schreef, dus nu was het tijd om iets met een literair figuur uit Drenthe te doen."



Biografie wordt geen ode

"Zijn romans en zijn gedichtenbundels heb ik altijd gevolgd en voor mij is hij de beste schrijver die Drenthe voorgebracht heeft", vertelt Koops over Gerard Nijenhuis. Maar men hoeft geen ode te verwachten. "Nee, daar moet je niet aan beginnen", vindt Koops. "Je moet kritisch zijn en afstand nemen."



Afscheid nemen van het huwelijk

In de biografie leren we Gerard Nijenhuis kennen als een man die heeft geworsteld met een paar grote thema's in zijn leven. "De keuze tussen leven in een dorp, of in de stad. De keuze tussen Drents en Nederlands. Maar het belangrijkst misschien wel is de keuze tussen homo- en heteroseksualiteit", legt Koops uit.



"Gerard is homoseksueel, maar hij is meer dan 20 jaar getrouwd geweest", legt Koops uit. "Hij heeft vier zonen. Afscheid nemen van dat huwelijk en definitief kiezen voor zijn homoseksualiteit, was voor hem een enorme worsteling. Zijn vrouw dacht, als je eenmaal met mij getrouwd bent, dan kom je er wel overheen. Let wel, dit was in de jaren '50, niet nu. Toen dacht men nog dat homoseksualiteit wel overging als je maar de juiste vrouw tegenkwam", vertelt Koops.



Een bron is geen bron

Voor de biografie heeft Koops uitgebreid en openhartig gesproken met Gerard Nijenhuis, maar ook met veel mensen die hem op verschillende momenten in zijn leven hebben gekend. "Een bron is geen bron", vindt Koops. "Helemaal aan het eind is het ook nog gelukt om met zijn ex-vrouw te spreken."