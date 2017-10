ACV sluit emotionele week af met zege

VOETBAL - ACV heeft op eigen veld afgerekend met Scheveningen. De Assenaren kwamen al snel op een 2-0 voorsprong door twee treffers van Romano Djababoe. Na rust kwamen de gasten op gelijke hoogte, maar de thuisclub was op tijd bij de les. Via Marco van der Heide, Guus de Vries en opnieuw Djababoe werd het 5-2.

In de zevende minuut van het duel klonk een hartstochtelijk applaus voor de deze week zo plotseling overleden Peter Kuntz. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen voor de oud-speler en -voorzitter van ACV. Kuntz speelde veertien jaar in de hoofdmmacht van ACV en speelde zijn wedstrijden altijd met nummer 7.Dat Djababoe, ook spelend met nummer 7, uitgerekend de grote man werd bij ACV kon haast geen toeval zijn.ACV heeft elf punten uit negen duels en staat daarmee in de middenmoot van de derde divisie. De formatie van trainer Fred de Boer pakte alle punten op eigen veld.Later meer.......