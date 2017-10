Nabestaande Ciska Postma: 'Je mag best wel weer kans hebben in de maatschappij'

ASSEN - Krijgen de Hoogeveense moordbroers Marcos en Admilson R. levenslang of niet? Dat is de grote vraag maandag in het hoger beroep in deze zaak. Ook voor nabestaande Ciska Postma uit Wapserveen is dit belangrijk.

Haar man, Berend Smit, werd door de broers doodgeschoten tijdens een wandeling op het Dwingelderveld in 2012. Een half jaar later vermoordden de broers het echtpaar Jan en Greet Veenendaal in hun huis in Exloo.Het Openbaar Ministerie eiste levenslang, maar de rechter legde uiteindelijk dertig jaar cel op. Admilson kreeg ook nog tbs opgelegd. Levenslang zou geen humane straf zijn, oordeelde de rechter, en ook zou dit in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.In de levenslange gevangenisstraf zo te krijgen zodat het wel voldoet aan de Europese Rechten van de Mens startte Ciska Postma vorig jaar een petitie. De petitie werd 2400 keer ondertekend.Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de situatie rond levenslang inmiddels zover geregeld, dat een speciaal adviescollege na 25 jaar moet bekijken of de tot levenslang veroordeelde, mogelijk toch kan terugkeren in de samenleving. Door de gratie wordt het voor rechters makkelijker om de straf weer te willen en kunnen opleggen.Een goede oplossing vindt ook Postma. "Ik vind dat als mensen veranderd zijn, zich aanpassen, zich bewust zijn van hun daad, spijt hebben betuigd en er alles aan doen om een goed leven te leiden. Ze laten zien dat ze een goed mens kunnen zijn, dan heb ik er geen moeite mee dat ze na vijfentwintig jaar een verzoek tot gratie indienen."Postma hoopt dat met de gratie de drempel lager is om levenslang op te leggen. Ook als het gaat om de zaak van de moordbroers. "Ik denk dat rechters wat minder belemmeringen en obstakels zien om levenslang op te leggen. Ik heb goede hoop dat dit gaat gebeuren."Maandag gaat het hoger beroep weer verder. Eerder bepaalde het hof dat er meer onderzoek nodig was naar wat er is gebeurd op het Dwingelderveld. Dit werd gedaan door een reconstructie.Ciska Postma spreekt zelf niet meer maandag. "Ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen en ik wil dat alles nu gericht is op de reconstructie" Ze gaat vol vertrouwen naar de zaak toe. "Ik laat het op mij af komen."- Op 4 november 2012 laat Berend Smit zijn hondjes uit op het Dwingelderveld. Hij wordt neergeschoten door Marco en Admilson R. Ze deden dit omdat ze geld van hem wilden. Drie dagen later wordt het levenloze lichaam van Smit gevonden.- Op 24 juli 2013 werd het echtpaar Jan en Greet Veenendaal door de broers om het leven gebracht in hun woning in Exloo. Wederom wilden de broers geld.- In 2014 werden de mannen in hun flat in Hoogeveen opgepakt voor de drievoudige moord.- Een jaar later staan de broers voor de rechtbank in Assen. Tegen beide broers wordt een levenslange gevangenisstraf geëist. Maar de rechter legt dertig jaar cel op . Admilson krijgt ook nog tbs opgelegd.- Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en eiste vorig jaar opnieuw levenslang voor het Gerechtshof. Het hof kwam niet met een uitspraak , maar met een tussenvonnis. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar het doodschieten van Berend Smit.- Op het Dwingelderveld werd een reconstructie gemaakt van de moord op Berend Smit. Dit om een beter inzicht te krijgen in wat er is gebeurd.- Op 23 oktober komt de zaak opnieuw voor bij het gerechtshof in Leeuwarden. Naar verwachting worden eerst alle feiten opnieuw behandeld. Een uitspraak wordt later verwacht.