Trossen los! ROEG! pakte deze week de boot en trok rond door De Onlanden. Boswachter Albert Broekman leid je rond door het natuurgebied.

Wil je weten waar het precies was of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.